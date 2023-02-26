Сапожникова (Никулина) Ксения Дмитриева
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Никулин Дмитрий Васильев
Мать: Никулина Анна Нестерова
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.?.1905
Муж: Иван Михайлов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1906
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно