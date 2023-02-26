Сапожникова (Никулина) Ксения Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Никулина) Ксения Дмитриева

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Никулин Дмитрий Васильев

Мать: Никулина Анна Нестерова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.?.1905

Муж: Иван Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1906

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно
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