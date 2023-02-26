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Никулина Анна Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сапожникова Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Никулин Дмитрий Васильев

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Никулин Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Никулин Дмитрий Васильев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1901

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Никулин Дмитрий Васильев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Никулин Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Никулин Дмитрий Васильев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно
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