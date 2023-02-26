Никулина Анна Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сапожникова Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Никулин Дмитрий Васильев
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Никулин Дмитрий Васильев
Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1901
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Никулин Дмитрий Васильев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1902
Отец ребёнка: Никулин Дмитрий Васильев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно