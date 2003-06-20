Андреева Анастасия Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Анастасия Варламовна

Андреева Анастасия Варламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1918

Дата смерти

20.06.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

OP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничкин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
30.08.1957

Сын: Андреев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Пшеничкин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
18.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничкин Дмитрий Андреевич

Смерть
20.06.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.