Андреева Анастасия Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1918
Дата смерти20.06.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1957
Сын: Андреев Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Пшеничкин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пшеничкин Дмитрий Андреевич
Смерть
20.06.2003