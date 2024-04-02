Пшеничкин Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1918
Дата смерти08.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1957
Сын: Андреев Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Варламовна
Рождение ребёнка
18.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Варламовна
Смерть
08.03.1981