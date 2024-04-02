Пшеничкин Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничкин Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1918

Дата смерти

08.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

OP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Анастасия Варламовна

Рождение ребёнка
30.08.1957

Сын: Андреев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Варламовна

Рождение ребёнка
18.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Варламовна

Смерть
08.03.1981

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