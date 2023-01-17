Семён (Симон) Моисеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1825
Жена: Ирина Захарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Стефан Симонов
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Смерть
Неизвестно