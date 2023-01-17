Семён (Симон) Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён (Симон) Моисеев

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.01.1825

Жена: Ирина Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Стефан Симонов

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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