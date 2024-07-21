Лобанов Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Козьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Елена Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Фадей Козьмич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Лазарь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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