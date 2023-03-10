Лобанов Лазарь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Козьма
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Коврижных Васса
Мать ребёнка: ?
Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Харасим-?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Максим
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1891