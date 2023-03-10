Лобанов Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Лазарь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Козьма

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Коврижных Васса

Мать ребёнка: ?

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Харасим-?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Максим

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1891
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