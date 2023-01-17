Никишина Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Васса Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1869

Сын: Никишин Герасим Севастьянович

Отец ребёнка: Никишин Севастьян Васильевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Севастьян Васильевич

Смерть
Неизвестно
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