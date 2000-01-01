Кривошеина Аграфена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Аграфена Афанасьевна

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Место рождения

д. Озеров Чернского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1850

Дата смерти

05.04.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Озеров Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1881

Сын: Кривошеин Никита Никифорович

Отец ребёнка: Кривошеин Никифор Петрович

д. Орловка Чернского уезда Тульской губернии
Смерть
05.04.1903
д. Орловка Чернского уезда Тульской губернии
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