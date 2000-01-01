Кривошеина Аграфена Афанасьевна
Место рожденияд. Озеров Чернского уезда Тульской губернии
Дата рождения1850
Дата смерти05.04.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Озеров Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1881
Сын: Кривошеин Никита Никифорович
Отец ребёнка: Кривошеин Никифор Петрович
д. Орловка Чернского уезда Тульской губернии
Смерть
05.04.1903
д. Орловка Чернского уезда Тульской губернии