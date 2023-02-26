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Дершинин Демид Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иван Андреев

Мать: Москалёва Дария Николаева

Бракосочетание
19.04.1825

Жена: Дершинина Феврония (Федора Фомина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.12.1830

Сын: Дершинин Мина Демидов

Мать ребёнка: Дершинина Феврония (Федора Фомина)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1833

Сын: Дершинин Пимен Демидов

Мать ребёнка: Дершинина Феврония (Федора Фомина)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1837

Сын: Дершинин Филимон Демидов

Мать ребёнка: Дершинина Феврония (Федора Фомина)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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