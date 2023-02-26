Дершинин Демид Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иван Андреев
Бракосочетание
19.04.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.12.1830
Мать ребёнка: Дершинина Феврония (Федора Фомина)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1833
Мать ребёнка: Дершинина Феврония (Федора Фомина)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1837
Мать ребёнка: Дершинина Феврония (Федора Фомина)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно