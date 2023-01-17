Пузакова (Добрынина) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузакова (Добрынина) Вера Степановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Добрынин Степан Кондратьевич

Мать: Добрынина Анна Фокинична

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
26.01.1813

Муж: Пузаков Алексей Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пузаков Гаврила Алексеевич

Отец ребёнка: Пузаков Алексей Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1819 ст.

Дочь: Пузакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пузаков Алексей Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1820 ст.

Сын: Пузаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пузаков Алексей Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1827 ст.

Сын: Пузаков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Пузаков Алексей Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Сын: Пузаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пузаков Алексей Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1834 ст.

Дочь: Пузакова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Пузаков Алексей Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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