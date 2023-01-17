Пузаков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти13.10.1835 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1813
Жена: Пузакова Вера Степановна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Пузаков Гаврила Алексеевич
Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна
Рождение ребёнка
02.02.1819 ст.
Дочь: Пузакова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна
Рождение ребёнка
14.01.1820 ст.
Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна
Рождение ребёнка
02.12.1827 ст.
Сын: Пузаков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.
Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна
Рождение ребёнка
03.04.1834 ст.
Дочь: Пузакова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна
Смерть
13.10.1835 ст.