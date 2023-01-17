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Пузаков Алексей Михайлович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

13.10.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
26.01.1813

Жена: Пузакова Вера Степановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пузаков Гаврила Алексеевич

Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1819 ст.

Дочь: Пузакова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1820 ст.

Сын: Пузаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1827 ст.

Сын: Пузаков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Сын: Пузаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1834 ст.

Дочь: Пузакова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Пузакова Вера Степановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
13.10.1835 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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