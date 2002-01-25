Апшева Зулима Зачиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1982
Рождение ребёнка
25.01.2002
Дочь: Апшева Алина Резуановна
Отец ребёнка: Апшев Резуан Сафарбиевич
Рождение ребёнка
10.05.2004
Отец ребёнка: Апшев Резуан Сафарбиевич
Рождение ребёнка
27.01.2007
Дочь: Апшева Дарина Резуановна
Отец ребёнка: Апшев Резуан Сафарбиевич
Бракосочетание
Неизвестно