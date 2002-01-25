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Апшева Зулима Зачиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1982

Отец: Гедгафов Зачи Галимович

Мать: Гедгафова Людмила Абузедовна

Рождение ребёнка
25.01.2002

Дочь: Апшева Алина Резуановна

Отец ребёнка: Апшев Резуан Сафарбиевич

Рождение ребёнка
10.05.2004

Сын: Апшев Анзор Резуанович

Отец ребёнка: Апшев Резуан Сафарбиевич

Рождение ребёнка
27.01.2007

Дочь: Апшева Дарина Резуановна

Отец ребёнка: Апшев Резуан Сафарбиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апшев Резуан Сафарбиевич

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