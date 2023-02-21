Апшев Резуан Сафарбиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1975
Рождение ребёнка
25.01.2002
Дочь: Апшева Алина Резуановна
Мать ребёнка: Апшева Зулима Зачиевна
Рождение ребёнка
10.05.2004
Мать ребёнка: Апшева Зулима Зачиевна
Рождение ребёнка
27.01.2007
Дочь: Апшева Дарина Резуановна
Мать ребёнка: Апшева Зулима Зачиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апшева Зулима Зачиевна