Боев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1933
Дата смерти02.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1933
Отец: Боев Петр Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1959
Дочь: Насонова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Боева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1969
Дочь: Воронова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Боева Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боева Раиса Ивановна
Смерть
02.03.2012