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Боев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1933

Дата смерти

02.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1933

Отец: Боев Петр Иванович

Мать: Боева Мария Ивановна (Р.)

Рождение ребёнка
07.05.1959

Дочь: Насонова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Боева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1969

Дочь: Воронова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Боева Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боева Раиса Ивановна

Смерть
02.03.2012
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