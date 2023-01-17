Иродион Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродион Георгиев

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

31.03.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Иродионова

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Рождение ребёнка
22.02.1795

Дочь: Дария Иродионова

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

д.Холмы
Рождение ребёнка
24.10.1796

Сын: Дмитрий Иродионов

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1798

Сын: Стефан Иродионов

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

д.Холмы
Рождение ребёнка
26.07.1801

Сын: Прохор Иродионов

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Нестор Иродионов

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.03.1807
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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