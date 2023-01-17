Иродион Георгиев
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти31.03.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Иродионова
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
22.02.1795
Дочь: Дария Иродионова
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
д.Холмы
Рождение ребёнка
24.10.1796
Сын: Дмитрий Иродионов
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
27.12.1798
Сын: Стефан Иродионов
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
д.Холмы
Рождение ребёнка
26.07.1801
Сын: Прохор Иродионов
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Нестор Иродионов
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Смерть
31.03.1807