Гликерия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

11.06.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Георгиев

Рождение ребёнка
22.02.1795

Дочь: Дария Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Георгиев

д.Холмы
Рождение ребёнка
24.10.1796

Сын: Дмитрий Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Георгиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1798

Сын: Стефан Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Георгиев

д.Холмы
Рождение ребёнка
26.07.1801

Сын: Прохор Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Георгиев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Нестор Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Георгиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.06.1839
д.Холмы
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