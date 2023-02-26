Гликерия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти11.06.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Георгиев
Рождение ребёнка
22.02.1795
Дочь: Дария Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Георгиев
д.Холмы
Рождение ребёнка
24.10.1796
Сын: Дмитрий Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Георгиев
Рождение ребёнка
27.12.1798
Сын: Стефан Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Георгиев
д.Холмы
Рождение ребёнка
26.07.1801
Сын: Прохор Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Георгиев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Нестор Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Георгиев
Смерть
11.06.1839
д.Холмы