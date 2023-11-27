Пирогова Параскева Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пирогова Окулина (Акилина-?) Ивановна
Отец ребёнка: Пирогов Иван Евтефеевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Пирогов Иван Евтефеевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Пирогов Иван Евтефеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно