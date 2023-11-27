Пирогова Параскева Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Параскева Савина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пирогова Окулина (Акилина-?) Ивановна

Отец ребёнка: Пирогов Иван Евтефеевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пирогов Антон Иванович

Отец ребёнка: Пирогов Иван Евтефеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пирогов Косма Иванович

Отец ребёнка: Пирогов Иван Евтефеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Иван Евтефеевич

Смерть
Неизвестно
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