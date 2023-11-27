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Пирогов Иван Евтефеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Пирогов Евтефей Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пирогова Окулина (Акилина-?) Ивановна

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Савина

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пирогов Антон Иванович

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Савина

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пирогов Косма Иванович

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Параскева Савина

Смерть
Неизвестно
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