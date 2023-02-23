Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1881
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
13.11.1888
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
27.03.1891
Сын: Кузнецов Св Во О Бр 12.10.1934 Георгий Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
01.06.1894
Дочь: Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
14.01.1897
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Смерть
Неизвестно