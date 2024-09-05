Королькова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корольков Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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