Ведерникова Надежда Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова Надежда Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведерников Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведерников Иван Григорьевич

Смерть
1971
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