Ведерников Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1906
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ведерникова Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ведерникова Надежда Спиридоновна
Смерть
1994