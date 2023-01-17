Ведерников Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедерников Иван Григорьевич

Ведерников Иван Григорьевич

avatar

Место рождения

Второй Ластик, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.03.1906

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Второй Ластик, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Надежда Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Надежда Спиридоновна

Смерть
1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close