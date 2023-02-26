(Демидова) Надежда Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демидова) Надежда Семёнова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

24.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: Демидов Семён Ермолаев

Мать: Демидова Анна Еремеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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