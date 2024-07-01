Плюшка Герасим Климович
Место рождения
Дата рождения04.03.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1865 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюшка Анна Платоновна
Крещение
05.03.1865 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1894
Сын: Плюшка Е...ан Герасимович
Мать ребёнка: Плюшка Анна Платоновна
Данные взяты из переписного листа, имя написано неразборчиво
Смерть
Неизвестно