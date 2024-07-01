Плюшка Герасим Климович 04.03.1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Плюшка Герасим Климович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

04.03.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1865 ст.

Отец: Плюшка (Плющенко) Клим (Климент) Онуфриевич

Мать: Плюшка (Боридка) Татьяна Яковлевна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюшка Анна Платоновна

Крещение
05.03.1865 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плюшка Е...ан Герасимович

Мать ребёнка: Плюшка Анна Платоновна

Погребище, Вінницька область
Данные взяты из переписного листа, имя написано неразборчиво
Смерть
Неизвестно

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