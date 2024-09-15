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Полоротов Василей Власович

Место рождения

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Полоротов Влас Тимофеевич

Мать: не указана

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1865 года Батаканской Богородской церкви - 26 год. (в семье тестя Хрисанфа Ивановича Каргина) ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 352, 33/100
Место жительства
До 1863
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
в семье тестя Каргина Хрисанфа Ивановича
Бракосочетание
До ?.05.1863

Жена: Полоротова (Каргина) Дария Хрисанфовна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.12.1864 ст.

Дочь: Полоротова Лукия Васильевна

Мать ребёнка: Полоротова (Каргина) Дария Хрисанфовна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Казак Батаканского села Василей Власиевич Полоротов и его зж Дария Хрисанфовна, оба православные. 13.12 крещение. Восприемники: казак Актагучинской деревни Феодор Власиевич Полоротов и жена казака Бат... Показать все
Восприемник
11.03.1866 ст.
Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
У Софрония, сына Василия Семеновича Полоротова. ГАЗК ф. 282, оп.1, д. 2139, лл. 691 об. 692
Бракосочетание
1880

Жена: Полоротова Варвара Тимофеевна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Жених Батаканского села казак Василий Власиевич Полоротов и невеста Актагучинской деревни умершего казака Иоанна Мурзина жена вдова Варвара Тимофеевна. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2508, л. 36 об.-37.
Смерть
Неизвестно

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