Полоротов Василей Власович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: Полоротов Влас Тимофеевич
Мать: не указана
В ИВ 1865 года Батаканской Богородской церкви - 26 год. (в семье тестя Хрисанфа Ивановича Каргина) ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 352, 33/100
Место жительства
До 1863
в семье тестя Каргина Хрисанфа Ивановича
Бракосочетание
До ?.05.1863
Рождение ребёнка
10.12.1864 ст.
Дочь: Полоротова Лукия Васильевна
Мать ребёнка: Полоротова (Каргина) Дария Хрисанфовна
Казак Батаканского села Василей Власиевич Полоротов и его зж Дария Хрисанфовна, оба православные. 13.12 крещение. Восприемники: казак Актагучинской деревни Феодор Власиевич Полоротов и жена казака Бат... Показать все
Восприемник
11.03.1866 ст.
У Софрония, сына Василия Семеновича Полоротова. ГАЗК ф. 282, оп.1, д. 2139, лл. 691 об. 692
Бракосочетание
1880
Жених Батаканского села казак Василий Власиевич Полоротов и невеста Актагучинской деревни умершего казака Иоанна Мурзина жена вдова Варвара Тимофеевна. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2508, л. 36 об.-37.
Смерть
Неизвестно