Полоротова Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротова Варвара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1880

Муж: Полоротов Василей Власович

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Жених Батаканского села казак Василий Власиевич Полоротов и невеста Актагучинской деревни умершего казака Иоанна Мурзина жена вдова Варвара Тимофеевна. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2508, л. 36 об.-37.
Смерть
Неизвестно

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