Полоротова Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
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Мать: не указана
Бракосочетание
1880
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Жених Батаканского села казак Василий Власиевич Полоротов и невеста Актагучинской деревни умершего казака Иоанна Мурзина жена вдова Варвара Тимофеевна. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2508, л. 36 об.-37.
Смерть
Неизвестно