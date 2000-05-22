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Рейтаров Виктор Андреевич

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

20.07.1948

Дата смерти

22.05.2000

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

1980 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1948

Отец: Рейтаров Андрей Андреевич

Мать: Рейтарова (Черенщикова) Ефросинья Даниловна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Рейтаров Кирилл

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.05.2000
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

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