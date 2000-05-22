Рейтаров Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1948
Дата смерти22.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Рейтаров Кирилл
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.05.2000
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно