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Рейтаров Андрей Андреевич

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

30.10.1923

Дата смерти

08.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1923

Отец: Рейтаров Андрей Тимофеев

Мать: Рейтарова (Тагильцева) Анастасия Яковлевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочка

Мать ребёнка: Рейтарова (Черенщикова) Ефросинья Даниловна

Бракосочетание
07.11.1945

Жена: Рейтарова (Черенщикова) Ефросинья Даниловна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.07.1948

Сын: Рейтаров Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Рейтарова (Черенщикова) Ефросинья Даниловна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
08.05.1996
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

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