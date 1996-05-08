Рейтаров Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1923
Дата смерти08.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочка
Мать ребёнка: Рейтарова (Черенщикова) Ефросинья Даниловна
Бракосочетание
07.11.1945
Рождение ребёнка
20.07.1948
Сын: Рейтаров Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Рейтарова (Черенщикова) Ефросинья Даниловна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
08.05.1996
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно