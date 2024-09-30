Хютти (Коцалайнен) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хютти (Коцалайнен) Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1878

Дата смерти

30.03.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1899

Муж: Хютти Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.05.1900

Сын: Хютти Петр Иванович

Отец ребёнка: Хютти Иван Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1911

Сын: Хютти Александр Иванович

Отец ребёнка: Хютти Иван Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
30.03.1916

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