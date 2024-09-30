Хютти (Коцалайнен) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1878
Дата смерти30.03.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1899
Муж: Хютти Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1900
Сын: Хютти Петр Иванович
Отец ребёнка: Хютти Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1911
Отец ребёнка: Хютти Иван Петрович
Смерть
30.03.1916