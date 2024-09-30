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Хютти Иван Петрович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.06.1881

Дата смерти

14.01.1936

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хютти (Пеннонен) Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хютти (Хайко) Анна Фоминична

Бракосочетание
04.07.1899

Жена: Хютти (Коцалайнен) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1900

Сын: Хютти Петр Иванович

Мать ребёнка: Хютти (Коцалайнен) Софья Михайловна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1911

Сын: Хютти Александр Иванович

Мать ребёнка: Хютти (Коцалайнен) Софья Михайловна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
14.01.1936

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