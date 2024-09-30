Хютти Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения15.06.1881
Дата смерти14.01.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1899
Рождение ребёнка
21.05.1900
Сын: Хютти Петр Иванович
Мать ребёнка: Хютти (Коцалайнен) Софья Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1911
Мать ребёнка: Хютти (Коцалайнен) Софья Михайловна
Смерть
14.01.1936