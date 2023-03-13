Разумновъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумновъ Максимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Разумновъ Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Разумновъ Ульянъ

Мать ребёнка: Разумнова Авдотья Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Разумновъ Антонъ

Мать ребёнка: Разумнова Авдотья Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Разумнова Авдотья Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1787

Сын: Разумновъ Иванъ

Мать ребёнка: Разумнова Авдотья Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумнова Авдотья Петрова

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