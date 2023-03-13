Разумновъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Разумновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1778
Сын: Разумновъ Ульянъ
Мать ребёнка: Разумнова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Разумновъ Антонъ
Мать ребёнка: Разумнова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Разумнова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
23.09.1787
Сын: Разумновъ Иванъ
Мать ребёнка: Разумнова Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно