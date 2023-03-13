Разумнова Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Разумновъ Ульянъ
Отец ребёнка: Разумновъ Максимъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Разумновъ Антонъ
Отец ребёнка: Разумновъ Максимъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Разумновъ Максимъ
Рождение ребёнка
23.09.1787
Сын: Разумновъ Иванъ
Отец ребёнка: Разумновъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разумновъ Максимъ