Ананьева (Красильникова) Нина Андреевна 17.04.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьева (Красильникова) Нина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1934

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1934

Отец: Красильников Андрей Александрович

Мать: Красильникова (Валькова) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Ананьев Валентин Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.05.1957

Дочь: Ананьева Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Ананьев Валентин Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.12.1962

Дочь: Ананьева Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Ананьев Валентин Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.02.1965

Дочь: Марянина (Ананьева) Мария Валентиновна

Отец ребёнка: Ананьев Валентин Дмитриевич

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