Ананьева (Красильникова) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Ананьев Валентин Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.05.1957
Дочь: Ананьева Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Ананьев Валентин Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.12.1962
Дочь: Ананьева Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Ананьев Валентин Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.02.1965
Дочь: Марянина (Ананьева) Мария Валентиновна
Отец ребёнка: Ананьев Валентин Дмитриевич