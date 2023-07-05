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Ананьева Светлана Валентиновна
Ананьева Светлана Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1962
Пол
Женский
Отец
Ананьев Валентин Дмитриевич
33 г.р.
Мать
Ананьева (Красильникова) Нина Андреевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
К
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1962
Отец:
Ананьев Валентин Дмитриевич
Мать:
Ананьева Нина Андреевна
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