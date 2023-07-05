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Ананьева Светлана Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1962

Отец: Ананьев Валентин Дмитриевич

Мать: Ананьева Нина Андреевна