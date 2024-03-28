Румянцев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Сергей

Мать ребёнка: Румянцева (Юсова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Артем

Мать ребёнка: Румянцева (Юсова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Румянцева) Татьяна

Мать ребёнка: Румянцева (Юсова) Ольга

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