Румянцева (Юсова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1963
Отец: Юсов Николай
Мать: Юсова (Романычева) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Сергей
Отец ребёнка: Румянцев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Артем
Отец ребёнка: Румянцев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Румянцева) Татьяна
Отец ребёнка: Румянцев Алексей