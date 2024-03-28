Румянцева (Юсова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Юсова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1963

Отец: Юсов Николай

Мать: Юсова (Романычева) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Сергей

Отец ребёнка: Румянцев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Артем

Отец ребёнка: Румянцев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Румянцева) Татьяна

Отец ребёнка: Румянцев Алексей

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