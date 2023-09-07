Лугинина Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинина Варвара Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Лугинина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лугинин Михаил Евдокимович

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная Агафия Васильевна Лугинина - жена Василия Дмитриевича Лугинина (мои прапра)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Михаил Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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