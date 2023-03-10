Лугинин Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинин Михаил Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лугинин Евдоким Герасимович

Мать: Лугинина Екатерина Игнатьевна

Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Лугинина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лугинина Варвара Никифоровна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная Агафия Васильевна Лугинина - жена Василия Дмитриевича Лугинина (мои прапра)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лугинина Варвара Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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