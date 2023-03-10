Лугинин Михаил Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Лугинина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лугинина Варвара Никифоровна
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная Агафия Васильевна Лугинина - жена Василия Дмитриевича Лугинина (мои прапра)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно