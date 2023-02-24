Балашов Константин Александрович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Дата рождения14.05.1879
Дата смерти28.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1879
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
04.?.1902
Рождение ребёнка
22.02.1904
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1905
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
09.03.1908
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1910
Дочь: Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1912
Сын: Балашов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
28.07.1915
убит в бою