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Балашов Константин Александрович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г

Дата рождения

14.05.1879

Дата смерти

28.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1879

Отец: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Мать: Балашова Прасковья Александровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
04.?.1902

Жена: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Рождение ребёнка
22.02.1904

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1905

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
09.03.1908

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1910

Дочь: Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1912

Сын: Балашов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
28.07.1915
убит в бою
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