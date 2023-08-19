Балашова Акилина (Агриппина) Викулова
Место рождения
Дата рождения24.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1878
Отец: Викулов Ефим Петрович
Мать: Викулова Матрена Жирнова
Бракосочетание
04.?.1902
Рождение ребёнка
22.02.1904
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1905
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
09.03.1908
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1910
Дочь: Марфа Константиновна
Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1912
Сын: Балашов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно