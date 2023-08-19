Балашова Акилина (Агриппина) Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Акилина (Агриппина) Викулова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1878

Отец: Викулов Ефим Петрович

Мать: Викулова Матрена Жирнова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1902

Муж: Балашов Константин Александрович

Рождение ребёнка
22.02.1904

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1905

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
09.03.1908

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1910

Дочь: Марфа Константиновна

Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1912

Сын: Балашов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Балашов Константин Александрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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