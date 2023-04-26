Балашова Прасковья Александровна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1843
Дата смерти03.08.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.11.1860
Рождение ребёнка
28.09.1862
Дочь: Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мильнова Матрена Балашова
Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1869
Сын: Балашов Моисей Александрович
Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1872
Сын: Балашов Тихон Александрович
Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1874
Дочь: Вилкова Евдокия Балашова
Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1877
Сын: Балашов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
14.05.1879
Сын: Балашов Константин Александрович
Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
05.11.1881
Сын: Балашов Иван Александрович
Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
03.08.1899
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния