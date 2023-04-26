Балашова Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Прасковья Александровна

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

03.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1862

Дочь: Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мильнова Матрена Балашова

Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1869

Сын: Балашов Моисей Александрович

Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1872

Сын: Балашов Тихон Александрович

Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Вилкова Евдокия Балашова

Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1877

Сын: Балашов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
14.05.1879

Сын: Балашов Константин Александрович

Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
05.11.1881

Сын: Балашов Иван Александрович

Отец ребёнка: Балашов (дворовый) Александр Иванович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
03.08.1899
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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