Скуратов Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти22.04.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Скуратов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.10.1854
Мать ребёнка: Скуратова Антонина Викентиева
Рождение ребёнка
02.01.1856
Мать ребёнка: Скуратова Антонина Викентиева
Рождение ребёнка
30.08.1860
Сын: Скуратов Александр Николаев
Мать ребёнка: Скуратова Антонина Викентиева
Смерть
22.04.1875