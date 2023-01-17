Скуратов Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратов Николай Иванов

Скуратов Николай Иванов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

22.04.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Скуратов ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1854

Сын: Скуратов Пётр Николаев

Мать ребёнка: Скуратова Антонина Викентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1856

Сын: Скуратов Иван Николаев

Мать ребёнка: Скуратова Антонина Викентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1860

Сын: Скуратов Александр Николаев

Мать ребёнка: Скуратова Антонина Викентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.04.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close