Троицкий Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроицкий Александр

Троицкий Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1953

Сын: Троицкий Константин Александрович

Мать ребёнка: Троицкая Оксана (Ксения) Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Оксана (Ксения) Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close