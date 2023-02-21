Троицкая (Бухмейер) Оксана (Ксения) Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бухмейер Константин Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1953
Сын: Троицкий Константин Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Троицкий Александр
Смерть
Неизвестно