Троицкая (Бухмейер) Оксана (Ксения) Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Бухмейер) Оксана (Ксения) Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухмейер Константин Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1953

Сын: Троицкий Константин Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Александр

Смерть
Неизвестно
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