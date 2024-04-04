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Бабкин Афанасий Максимович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бабкин Максим Петрович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1822

Жена: Бабкина Феодосия Карповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бабкина Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: Бабкина Феодосия Карповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Семибратова (Бабкина) Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Бабкина Феодосия Карповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1869
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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