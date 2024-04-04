Бабкин Афанасий Максимович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Бабкин Максим Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бабкина Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: Бабкина Феодосия Карповна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Семибратова (Бабкина) Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Бабкина Феодосия Карповна
Смерть
1869