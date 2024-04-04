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Бабкина Феодосия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1822

Муж: Бабкин Афанасий Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бабкина Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Бабкин Афанасий Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Семибратова (Бабкина) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Бабкин Афанасий Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1870
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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