Бабкина Феодосия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бабкина Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Бабкин Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Семибратова (Бабкина) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Бабкин Афанасий Максимович
Смерть
1870