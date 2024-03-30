Горбатова (Филатова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатова (Филатова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Елань Саратовская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Елань Саратовская область
Рождение ребёнка
20.03.1926

Дочь: Петрова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горбатов Иван Иванович

Никольское-Казаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Горбатов Семен Иванович

Отец ребёнка: Горбатов Иван Иванович

Никольское-Казаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.07.1939

Дочь: Новикова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Горбатов Иван Иванович

Никольское-Казаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1941
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