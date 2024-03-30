Горбатова (Филатова) Пелагея Ивановна
Место рожденияЕлань Саратовская область
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1926
Дочь: Петрова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горбатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1931
Отец ребёнка: Горбатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1939
Дочь: Новикова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Горбатов Иван Иванович
Смерть
Около 1941