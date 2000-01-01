Елизаров Шамук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизаров Шамук

Елизаров Шамук

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1968

Сын: Елизаров Георгий Шамукович

Мать ребёнка: Врубель Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Борис Александрович

Мать ребёнка: Врубель Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close