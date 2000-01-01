Врубель Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1968
Сын: Елизаров Георгий Шамукович
Отец ребёнка: Елизаров Шамук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Борис Александрович
Отец ребёнка: Елизаров Шамук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Зинаида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно