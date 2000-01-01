Врубель Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВрубель Анна Георгиевна

Врубель Анна Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1968

Сын: Елизаров Георгий Шамукович

Отец ребёнка: Елизаров Шамук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Борис Александрович

Отец ребёнка: Елизаров Шамук

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close